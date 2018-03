Der EHC Red Bull München hat das erste Playoff-Halbfinale gegen die Adler Mannheim mit 4:2 gewonnen - überschattet wurde die Partie aber von einem Brutalo-Check des Münchners Steve Pinizzotto gegen Olmypiaheld Matthias Plachta.

Im letzten Drittel setzte Bad Boy Pinizzotto an der Bande einen üblen Treffer gegen Plachta, der Olympia-Silbermedaillengewinner blieb nach dem Ellenbogen-Check gegen den Kopf minutenlang liegen und konnte das Eis nur gestützt von einigen Betreuern verlassen.

Die Schiedsrichter sprachen dafür lediglich eine Zwei-Minuten-Strafe aus.

Mannheims David Wolf bekam nach der folgenden Rangelei für übertriebene Härte ebenfalls zwei Minuten. Der Mannheimer krallte sich Pinizzotto nach dessen Foul und stellte den Münchener erstmal zur Rede - mit den Händen.

Auf der Strafbank lieferte sich die beiden ein verbales Duell, welches Pinizzotto nach Ablauf der Sperren mit den Fäusten beenden wollte. Der Bulle stand keine zwei Sekunden auf dem Eis, als er Wolf zum Kopf Mann gegen Mann aufforderte.

Wolf zeigte daran jedoch kein Interesse und fuhr von dannen. Der Münchner bekam eine 10-Minuten-Disziplinarstrafe aufgebrummt.

Titelverteidiger München geht durch den Auftaktsieg mit einer 1:0 Führung in das zweite Spiel am Samstag in Mannheim (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das Spiel im Stenogramm:

Red Bull München - Adler Mannheim 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Tore: 1:0 Kastner (5:50), 1:1 Ullmann (12:26), 2:1 Kahun (19:24), 2:2 Adam (25:05), 3:2 Wolf (25:39), 4:2 Wolf (54:36)

Zuschauer: 5870

Strafminuten: München 8 plus Disziplinar (Pinizzotto) - Mannheim 10

Playoff-Stand: 1:0