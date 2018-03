Der letzte Hauptrundenspieltag der DEL ist Geschichte, die Playoffs (ab Mittwoch LIVE auf SPORT1) stehen vor der Tür.

Die Adler Mannheim und die Kölner Haie sicherten sich in einem dramatischen Saison-Finale die letzten zwei Direkt-Tickets für die Playoffs. Die Grizzlys Wolfsburg müssen dafür eine Ehrenrunde drehen.

SPORT1 zeigt, welche Teams direkt den Sprung in die Endrunde geschafft haben und wer in der 1. Runde ran muss. Die ersten sechs Teams haben ein Freilos in Runde eins, die Plätze sieben bis zehn spielen zwei weitere Teilnehmer der Playoffs aus.

Direkt für die Playoffs qualifiziert:

EHC Red Bull München

Eisbären Berlin

Nürnberg Ice Tigers

ERC Ingolstadt

Adler Mannheim

Kölner Haie

Für die 1. Runde (Pre-Playoffs) qualifiziert:

Grizzlys Wolfsburg

Iserlohn Roosters

Fischtown Pinguins Bremerhaven

Schwenninger Wild Wings

Die Paarungen in der 1. Runde in der Übersicht (ab Mittwoch LIVE auf SPORT1):

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings

Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins Bremerhaven