Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Kölner Haie steht offenbar vor der Verpflichtung von DEL-Raubein Steve Pinizzotto.

Der 34 Jahre alte Deutsch-Kanadier wechselt nach Informationen des Express nach drei Jahren und drei Meistertiteln mit RB München an den Rhein.

Zuletzt war der Flügelstürmer mit einem bösen Foul im Playoff-Halbfinale an Matthias Plachta (Adler Mannheim) in die Schlagzeilen geraten, 2016 war der frühere NHL-Profi (Vancouver, Edmonton) Strafbankkönig der DEL. In München hatte Pinizzotto keinen neuen Vertrag erhalten.