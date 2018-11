Mit einem überzeugenden 6:2-Erfolg gegen den Titelverteidiger aus München haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Donnerstag in der DEL für Aufsehen gesorgt.

Das Team von Coach Thomas Popiesch hat mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt. Ganz am Ende der Tabelle steht dagegen der kommende Gegner Schwenninger Wild Wings (ab 16.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Das Team, das sich in der Vorsaison noch überraschend für die Playoffs qualifizierte, hat einen völligen Fehlstart in die neue Spielzeit erwischt.

Nach dem Auftakterfolg über Nürnberg musste sich der SERC in allen neun folgenden Partien geschlagen. Hauptproblem für die Schwenninger ist die Offensive: Erst magere acht Treffer haben die Schützlinge von Ex-Bundestrainer Pat Cortina erzielt.

SPORT1 begleitet die Übertragung mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Andreas Renz.

Die restlichen Partien des elften Spieltages, unter anderem mit Meister München gegen die Düsseldorfer EG gibt es im LIVETICKER.

Alle Partien des elften Spieltages im Überblick:

Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt (ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Kölner Haie - Adler Mannheim (ab 14 Uhr im LIVETICKER)

EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Iserlohn Roosters - Straubing Tigers (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Thomas Sabo Ice Tigers - Krefeld Pinguine (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Schwenninger Wild Wings - Fischtown Pinguins (ab 16.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg (ab 19 Uhr im LIVETICKER)