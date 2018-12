Die Siegesserie der Kölner Haie endete am Freitag beim deutschen Meister EHC Red Bull München - doch die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am Sonntag.

Im Heimspiel gegen die angeschlagenen Eisbären Berlin will das Team von Trainer Peter Draisaitl nach der 2:5-Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. (DEL: Kölner Haie - Eisbären Berlin, ab 16.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Nach der ersten Rückschlag nach zuvor fünf Siegen in Serie haderte der Haie-Chefcoach mit dem Spielverlauf in München. "Wir hatten hinten heraus zu wenige klare Chancen und so ist in München dann auch nicht wirklich was zu holen", sagte Draisaitl.

Der Gegner aus der Hauptstadt reist mit einer bitteren 1:3-Heimniederlage gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings zum Auswärtsspiel in die Rheinmetropole.

Die Begegnung mit dem KEC weckt keine guten Erinnerungen: Beim letzten Aufeinandertreffen im November setzte es eine 0:4-Pleite für die Eisbären. Der letztjährige Playoff-Finalist brennt dementsprechend auf eine Revanche.