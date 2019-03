Die Qualifikation für die Playoffs haben die Adler Mannheim längst in der Tasche. Dennoch sind die verbleibenden beiden Partien in der Hauptrunde der DEL für den Tabellenführer von großer Bedeutung.

Um in einer möglichen Finalserie zunächst Heimrecht zu haben und gegen vermeitlich einfachere Gegner zu spielen, wollen die Adler Platz eins verteidigen. Nach 50 Partien liegen die Mannheimer mit 112 Punkten drei Zähler vor dem EHC Red Bull München. (Tabelle der DEL)

Um das Ziel zu verwirklichen, müssen die Adler - ohne auf einen Patzer des EHC zu setzen - aus den letzten beiden Matches mindestens vier Punkte holen. Bevor am Sonntag die letzte Vorrundenpartie gegen die Kölner Haie ansteht, müssen die Baden-Württemberger am Freitagabend bei den Augsburger Panthern ran (DEL: Augsburger Panther - Adler Mannheim am Freitag ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER).

Anzeige

München muss in Schwenningen ran

Zumal angesichts der verbleibenden Gegner der Münchner nicht mit einem Ausrutscher zu rechnen ist. Am 51. Spieltag muss Red Bull zum Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings. Zum Abschluss empfängt der Titelverteidiger die Fischtown Pinguins.

In den anderen Partien könnten am Freitag die nächsten Entscheidungen im Hinblick auf Playoffs und Pre-Playoffs fallen. Die Grizzlys Wolfsburg müssen ihre Serie von vier Siegen in Folge bei den Straubing Tigers fortsetzen und auf eine Niederlage der Thomas Sabo Ice Tigers in Bremerhaven hoffen, um das letzte Fünkchen Hoffnung auf die Teilnahme an der K.o.-Runde noch am lodern zu halten. (Alle Spiele des 51. Spieltags im LIVETICKER)

Die Düsseldorfer EG und der ERC Ingolstadt könnten die Qualifikation für die Runde der letzten Acht perfekt machen.

So können Sie das DEL-Spiel Augsburger Panther - Adler Mannheim LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de