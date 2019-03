Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga den Einzug in das Playoff-Halbfinale verpasst.

Der Titelverteidiger verlor am Sonntag in eigener Halle gegen die Eisbären Berlin mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Die Hauptstädter verkürzten in der Viertelfinal-Serie auf 2:3. Spiel sechs findet am Freitag in Berlin statt.

Vizemeister Berlin startete mit Mut ins Do-or-Die-Spiel und erwischte in den ersten Minuten den deutlich besseren Start.

Anzeige

München brachte die Offensive noch nicht auf das Eis und musste in der 12. Minute ein Unterzahl-Tor zum 0:1 schlucken. Jamie MacQueen traf mit einem fulminanten Schlagschuss von der blauen Linie für die Eisbären.

Auch im zweiten Drittel traten die Eisbären giftig auf und ließen München erneut kaum in die eigene Zone. Berlin näherte sich zwischenzeitlich sogar dem 2:0 an und erspielte sich einige gute Abschlussmöglichkeiten. Ein abgefälschter Puck landete sogar an der Latte des Münchner Tores.

Ortega mit Doppelschlag für die Eisbären

Für die Entscheidung sorgte Austin Ortega mit einem Doppelschlag in der 49. Spielminute. Zuerst traf er nach einem Gestocher vor EHC-Goalie Danny aus den Birken zum 2:0, ehe er wenig später nach einem Fehler von Yannic Seidenberg alleine vor dem Münchner Tor auftauchte und Aus den Birken dann keine Chance ließ.

Abeltshauser verletzt

München musste zudem Ende des zweiten Drittels eine womöglich schwere Verletzung von Konrad Abeltshauser verkraften. Der Nationalspieler verkeilte sich bei einem Zweikampf an der Bande in James Sheppard und verdrehte sich dabei das Knie.

Abeltshauser verabschiedet sich daraufhin sofort in die Kabine. Beim Abtransport konnte er nicht einmal auftreten