Am Samstagabend fand im Mediterraneo in Bremerhaven die 7. DEL-GALA statt. Die Veranstaltung diente der Auszeichnung der besten Spieler und Trainer der Hauptrunde. Darüber hinaus wurde der beste Spieler der DEL2 geehrt, sowie eine Neuaufnahme in die "Hockey Hall of Fame" präsentiert. (SERVICE: DEL im SPORT1-Datencenter)

An der Abstimmung beteiligten sich Trainer und Manager aus der DEL sowie Fachjournalisten.

Die sportlichen Ehrungen der DEL wurden in diesem Jahr von drei Klubs dominiert. Die Adler Mannheim sowie der EHC Red Bull München konnten jeweils drei Kategorien für sich entscheiden. Die Düsseldorfer EG erhielt zwei Auszeichnungen.

Danny aus den Birken wurde gleich doppelt geehrt. Der Münchener Keeper bekam nicht nur die Auszeichnung als "Spieler des Jahres", sondern auch die als "Torhüter des Jahres".

Ehrung für überragenden Aus den Birken

Der 34-jährige Keeper des EHC Red Bull München wurde von den Trainern und Managern der 14 DEL-Klubs gewählt.

Der Münchener Torhüter kann insgesamt auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Mit einem Gegentorschnitt von 1,78 und einer Fangquote von 93,1 Prozent ist Danny aus den Birken der beste Goalie der Liga. Nachdem er bei den Olympischen Winterspielen 2018 als Deutscher Stammtorhüter das Finale erreichte, die Silbermedaille gewann und als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurde, erreichte aus den Birken im Anschluss auch in der zurückliegenden Saison der Champions Hockey League das Finale.

"Ich bin sehr überrascht", sagte der 34-Jährige. "Ich möchte meinem Team aus München und der Nationalmannschaft danken. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen."

Jackson mit drittem Titel für München

Münchens Trainer Don Jackson konnte sich ebenfalls freuen. Nicht nur über den Erfolg seines Torhüters und den zweiten Platz seines Teams nach der Hauptrunde, sondern auch über seine eigene Auszeichnung zum "Trainer des Jahres".R

Aus den Reihen des diesjährigen DEL Hauptrundensiegers Adler Mannheim konnte sich Moritz Seider nach einem Fan-Voting über die Wahl zum "Rookie des Jahres" freuen. Präsentiert wurde diese Wahl erstmalig vom DEL-Medienpartner Deutsche Telekom.

"Jeder träumt von einer NHL-Karriere, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg", sagte das Top-Talent.

"Verteidiger des Jahres" wurde Joonas Lehtivuori von den Adler Mannheim. In seiner ersten DEL Saison erreichte der Finne 31 Scorerpunkte mit einer Plus/Minus Bilanz von +22.

DEG feiert zwei Titel

Der Titel "Stürmer des Jahres" ging an Philip Gogulla von der Düsseldorfer EG, der mit 52 Scorerpunkten (26 Tore/26 Assists) seine punktbeste DEL-Saison spielte.

Die "ROBERT MÜLLER FAIRPLAY TROPHY" - präsentiert von DEL Premium-Partner Covestro - ging ebenfalls an die Düsseldorfer EG. DEG Geschäftsführer Stefan Adam und der sportliche Leiter Niki Mondt nahmen die Ehrung für das fairste Team der Hauptrunde entgegen. Dieser Preis ist mit 10.000 Euro für die Nachwuchsabteilung des Siegerteams dotiert.

Rosenheim überzeugt in der Jugendarbeit

Für die gute und erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich der Starbulls Rosenheim wurde Oliver Häusler mit der Auszeichnung zum "Nachwuchstrainer des Jahres" geehrt. Der von Schanner Eishockey Artikel präsentierte Preis wird vom Förderverein Deutscher Eishockey Nachwuchs e.V. verliehen.

DEL2 und Hockey Hall of Fame

"Bester Spieler der DEL2" wurde Matt McKnight von den Bietigheim Steelers. Der Mittelstürmer erzielte in 51 Spielen 79 Scorerpunkte.

In die deutsche "Hockey Hall of Fame" wurde Peter Kathan sen. aufgenommen. Der gebürtige Tölzer kann auf eine Reihe von Stationen als Trainer u.a. in Kaufbeuren zurückblicken. Kathan war von 2002 - 2014 Bundestrainer der Damen mit 11 WM-Teilnahmen. Drei Mal coachte er das Damen-Team bei Olympischen Spielen.

Die Ehrungen im Überblick:

Spieler des Jahres – Danny aus den Birken (EHC Red Bull München)

Torhüter des Jahres – Danny aus den Birken (EHC Red Bull München)

Verteidiger des Jahres – Joonas Lehtivuori (Adler Mannheim)

Stürmer des Jahres – Philip Gogulla (Düsseldorfer EG)

Rookie des Jahres – Moritz Seider (Adler Mannheim)

Nachwuchstrainer des Jahres – Oliver Häusler (Starbulls Rosenheim)

Trainer des Jahres – Don Jackson (EHC Red Bull München)

DEL Hauptrundensieger – Adler Mannheim

ROBERT MÜLLER FAIRPLAY TROPHY – Düsseldorfer EG

Bester Spieler DEL2 – Matt McKnight (Bietigheim Steelers)

Hockey Hall of Fame – Peter Kathan sen.