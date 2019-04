Die Tabelle führten sie souverän und überlegen an - nach 52 Spielen standen sie an der Spitze. Im Viertelfinale machten sie kurzen Prozess mit den Nürnberg Ice Tigers - 4:1 hieß es nach am Ende nach Spielen. (DEL-Spielplan)

Und auch jetzt, im Halbfinale, sieht wieder alles nach Durchmarsch aus. Die Rede ist natürlich von den Adler Mannheim, die sich nach 2015 endlich wieder zum Meister krönen wollen.

Ihr Gegner sind die Kölner Haien, die in den beiden gespielten Partien durchaus nicht komplett chancenlos waren, aber ganz offenkundig nicht die Klasse haben, um mitzuhalten. (DEL: Adler Mannheim - Kölner Haie ab 17.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

Am Sonntag findet die dritte Begegnung statt. Siegen die Adler vor heimischer Kulisse erneut, fehlt nur noch ein weiterer Triumph zum Finaleinzug.

Siegen allerdings die Haie, wird es wieder spannend. In jedem Fall könnte viel passieren, was die Gemüter erhitzt. Die beiden vergangenen Spiele waren sehr ruppig.

So können Sie Adler Mannheim - Kölner Haie live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de