Die DEL hat gerade erst die Tore geöffnet - da geht es schon wieder heiß her.

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga live bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Denn am zweiten Spieltag steht ein absolutes Top-Spiel an: die Adler Mannheim empfangen die Kölner Haie. Während Köln seine erste Partie gegen die Iserlohn Roosters mit 2:3 nach Overtime verlor, startete Meister Mannheim mit einem 4:1-Sieg bei den Thomas Sabo Ice Tigers und zeigte gleich, dass der Titel wohl wieder nur über die Adler führt. (DEL: Adler Mannheim - Kölner Haie ab 16.55 Uhr im TV und Stream)

Anzeige

"Es läuft, aber es war kein einfaches Spiel", hatte David Wolf nach dem ersten Spieltag bei MagentaSport gesagt: "Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Es ist aber noch einiges zu tun. Ich denke, wir haben aber mit den drei Punkten Selbstvertrauen getankt."

Dass es gegen die Adler immer schwer ist, mussten die Haie bereits vergangene Saison erleben. In den Halbfinal-Playoffs scheiterten sie überdeutlich mit 0:4 an Mannheim, das dann ebenso in den Finals dank eines 4:1 dem EHC Red Bull München keine Chance ließ und sich zum verdienten Meister krönte.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Nun sind die Karten aber neu gemischt und die Haie haben sich vorgenommen, deutlich fester zuzubeißen.

So können Sie Adler Mannheim - Kölner Haie LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de