Rheinländer Wochen für die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg in der DEL.

Am Freitag waren die Franken zu Gast bei der Düsselorfer EG und feierten dort einen 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)-Sieg im Penaltyschießen. Damit stellten die Ice Tigers den Kontakt zu den Playoff-Plätzen in der DEL wieder her. Im direkten Duell mit den Kölner Haien am Sonntag soll dieser weiter verringert werden. Aktuell liegen die Tigers Nürnberg vier Punkte hinter den Haien. Mit einem Sieg wäre es nur noch ein Zähler und die Playoff-Ränge zum Greifen nahe.

Die Partie zwischen den Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg und den Kölner Haien beginnt um 17 Uhr. Ab 16.55 Uhr überträgt SPORT1 das DEL-Match live im TV. Zudem gibt es auf SPORT1.de den Livestream zur Partie. Darüberhinaus bietet SPORT1.de einen Liveticker an, wo man die Partie zwischen den Ice Tigers und den Haien ebenfalls verfolgen kann.

Anzeige

DEL live auf SPORT1: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg empfangen Kölner Haie

Zum Ende des vergangenen Jahres sorgte das Duell zwischen den beiden Teams für Schlagzeilen, die allerdings leider nicht sportlicher Natur waren. Das Spiel in Köln wurde kurz nach dem Anpfiff unter- und später ganz abgebrochen, weil es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen war.

Neben dem brisanten Duell zwischen den Thomas Sabo Ice Tiger Nürnberg und den Kölner Haien gibt es am 39. Spieltag der DEL noch weitere interessante Paarungen, die ebenfalls im SPORT1-Liveticker verfolgt werden können.

So können Sie den 39. Spieltag in der DEL LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga live bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Die weiteren Spiele des 39. Spieltags in der DEL

Adler Mannheim - Augsburger Panther (ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Grizzlys Wolfsburg - Fishtown Pinguins Bremerhaven (ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Düsseldorfer EG - Straubing Tigers (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

EHC München - Iserlohn Roosters (ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

NHL live auf SPORT1

Nicht nur die Anhänger der DEL freuen sich auf den Sonntag bei SPORT1, auch die Fans der NHL kommen auf ihre Kosten. Ab 19.30 Uhr überträgt SPORT1 nämlich die Partie zwischen den Pittsburgh Penguis gegen die Boston Bruins live im TV.

Die NHL-Partie mit Superstar Sidney Crosby und dem Deutschen Dominik Kahun kann man zudem auch auch SPORT1.de im Livestream und wie gewohnt im SPORT1-Liveticker verfolgen.

Die Bruins, Stanley-Cup-Finalist aus der vergangene Saison, müssen sich dabei auf die Rückkehr von "Sid the Kid" gefasst machen. Der Penguins-Superstar kehrte kürzlich nach wochenlanger Verletzungspause zurück aufs Eis.