Eishockey LIVE auf SPORT1: Am heutigen Sonntagnachmittag steigt in der PENNY DEL (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) das Verfolgerduell der Gruppe Nord zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und der Düsseldorfer EG. Bully ist um 17 Uhr.

Für die beiden Teams geht es darum, den Rückstand zu Tabellenführer Eisbären Berlin nicht noch größer werden zu lassen. Bremerhaven liegt mit 26 Punkten aus 14 Partien sechs Zähler hinter den Hauptstädtern. Die DEG hat in 15 Spielen 24 Punkte gesammelt.

Die Formkurve zeigte bei beiden Kontrahenten zuletzt nach unten. Die Pinguins verloren die letzten beiden Spiele, Düsseldorf holte nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Matches. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)

Anzeige

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga inklusive der Playoffs live. Zusätzlich jede Woche in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Wild Wings empfangen Nürnberg

Das letzte Aufeinandertreffen entschied Bremerhaven in eigener Halle mit 4:3 für sich. Das erste Saisonduell Ende Dezember in Düsseldorf ging sogar mit 4:1 an die Pinguine.

Am Sonntag steigen noch zwei weitere Partien in der PENNY DEL. Um 14.30 Uhr bekommen es die Schwenninger Wild Wings in der Süd-Gruppe mit den Nürnberg Ice Tigers zu tun.

Um 19.30 Uhr empfangen die Krefeld Pinguine die Grizzlys Wolfsburg. (Alle DEL-Spiele im LIVETICKER)

Verfolgen Sie Fischtown Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG in der DEL LIVE im TV, Stream, Ticker:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, MagentaSport

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App