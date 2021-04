Eishockey-Nationalspieler Frederik Tiffels (25) wechselt innerhalb der DEL von den Kölner Haien zu Red Bull München. Das gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. In der vergangenen Woche hatten die Haie verkündet, dass Tiffels ein neues Vertragsangebot abgelehnt habe. Bereits zu diesem Zeitpunkt war er mit dem dreimaligen deutschen Meister in Verbindung gebracht worden.

Tiffels startete seine Karriere in den Nachwuchsabteilungen der Krefeld Pinguine, der Haie und der Adler Mannheim, bei denen er unter anderem mit den späteren NHL-Stars Leon Draisaitl und Dominik Kahun zusammenspielte. Ab 2012 war der Offensivspieler sechs Jahre lang für mehrere nordamerikanische Teams aktiv, ehe er im September 2018 für drei Jahre in Köln unterschrieb.

In der laufenden Saison kam Tiffels in 37 Einsätzen auf 35 Scorerpunkte (12 Tore, 23 Assists) und war damit der beste deutsche Angreifer der Haie.