Das war keineswegs zu erwarten: Titelfavorit Adler Mannheim droht bereits in der ersten Runde der Playoffs der Penny DEL das Aus. (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)

Im ersten Viertelfinal-Spiel der Serie "best of three" unterlag der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga am Dienstagabend den Straubing Tigers unerwartet mit 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung.

Folge: Um ein Scheitern zu verhindern, müssen die Kurpfälzer sowohl Spiel zwei am Donnerstag (ab 19.30 Uhr / MagentaSport) wie auch eine entscheidende dritte Partie am Samstag gewinnen.

Jeremy Williams schoss Außenseiter Straubing, der es als Hauptrunden-Vierten der Südgruppe erst am letzten Vorrunden-Spieltag in die Playoffs geschafft hatte, nach 1:39 Minuten in der Overtime zum Sieg. Vorausgegangen war eine Strafzeit bei den Adlern. (SERVICE: Die DEL-Tabelle)

Mannheim, 2019 der bislang letzte deutsche Meister angesichts der verhinderten Playoffs im Vorjahr inklusive dem Saisonabbruch bereits in der Vorrunde infolge der Corona-Pandemie, hatte die Hauptrunde dagegen als punktbestes Team der beiden Staffeln beendet. (Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)

DEL-Playoffs: Adler patzen, Eisbären verlieren Krimi

Im Duell nun mit Straubing war zudem Nationalspieler David Wolf wegen einer Verletzung vorzeitig ausgeschieden. Bemerkenswert: In Straubing hatten die Adler zuletzt sieben ihre vergangenen acht Partien verpatzt.

In der regulären Spielzeit hatten Denis Reul (3.) und Taylor Leier (14.) für die Mannheimer genetzt, Anton Laganiere (3.) und Andreas Eder (19.) waren bei Straubing erfolgreich geblieben.

"Wir werden Mannheim nicht mit Talent schlagen, wir brauchen Ehrgeiz", hatte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham am Rande des Spiels bei MagentaSport.

Coach Tom Pokel, dessen Mannschaft sehr körperbetont zu Werke ging, resümierte nach Abpfiff: "Jetzt wollen wir den Sack auch zu machen."

Zur Erinnerung: In der aktuellen Saison bedarf es in den Playoffs nur zwei Siege pro Serie zum Weiterkommen.