Zweimal Penaltyschießen, zweimal kein Sieg - die deutsche Nationalmannschaft ist mit ebenso viel Unglück wie Unvermögen in die WM gestartet.

"Beim Penaltyschießen weiß man nie", sagte Bundestrainer Marco Sturm nach dem 4:5 gegen Norwegen bei SPORT1. "Aber eines ist klar: Wenn man in zwei Penaltyschießen kein Tor macht und der Gegner mehrere, dann kann man so ein Spiel auch mal gewinnen."

Plachta: "Millimeter"

Was Sturm damit deutlich zum Ausdruck bringt: Dass es zweimal in die Hose ging, war nicht nur Pech. Der Schuss von Dominik Kahun klatschte an den Pfosten und Matthias Plachta sprach später von "Millimetern" - aber vielleicht sind es genau diese, die über das gesamte Turnier entscheiden.

Deutschland trifft am Montag auf die USA (ab 16 Uhr im LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Unfreiwillig geht es für Leon Draisaitl und Co. um alles. Denn eine weitere Niederlage würde zwar noch nicht das endgültige Aus bedeuten, aber das Weiterkommen nahezu unmöglich machen. Es müssen auch Punkte gegen einen der Großen her.

Jetzt also die USA. Ausgerechnet die USA. Ein Team, das mit zahlreichen NHL-Stars daherkommt und häufig kaum zu verteidigen ist. Was kann Deutschland dem entgegensetzen?

USA-Faktor

Die Antwort mag verblüffen, denn sie ist hoffnungsfroh und beruht auf der jüngeren Vergangenheit.

Ein Blick zurück schafft Klarheit: Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2017 eröffnete die deutsche Mannschaft das Turnier jeweils gegen die USA - und zeigte jeweils starken Leistungen, die zur Initialzündung für das Turnier wurden.

2010 siegte sie zum Auftakt mit 2:1 nach Verlängerung und schöpfte so viel Kraft daraus, dass sie bis ins Halbfinale vordrang. 2017 bei der Heim-WM triumphierte Deutschland wieder mit 2:1 über die USA - diesmal sogar in der regulären Spielzeit. Im weiteren Verlauf des Turniers erreichte das DEB-Team immerhin das Viertelfinale, wo es knapp mit 1:2 an Kanada scheiterte.

Hager: "Kampf annehmen"

Zwei historische Tatsachen, die wie ein psychologischer USA-Faktor wirken und Deutschland in dieser heiklen Situation Mut machen sollten.

Auch der grandiose Olympia-Coup macht Hoffnung. Auch wenn einige Silberhelden nicht dabei sind, schon in Pyeongchang tat sich die Truppe von Marco Sturm zu Beginn des Turniers schwer, gegen die großen Gegner lief es dann deutlich besser. Die Aussagen der Spieler zeugen schon einmal davon, dass der Glaube weiterhin besteht.

"Wir werden in der Kabine enger zusammenrutschen und den Kampf annehmen", sagte Patrick Hager. "Alles andere zählt jetzt nicht mehr." Man müsse sich nicht verstecken.

Und Yannic Seidenberg, der zunächst beim 0:1 patzte, seinen Fehler mit dem 4:4 aber wiedergutmachte, erklärte: "Das Turnier ist noch nicht zu Ende. Wir können jeden Gegner schlagen."

Der USA-Faktor mag dabei hilfreich sein.