Deutschlands nächster Vorrundengegner Lettland hat bei der Eishockey-WM in Dänemark eine Überraschung nur knapp verpasst. Die Balten verloren trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung gegen die USA mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung.

Die deutsche Nationalmannschaft könnte mit einem Sieg am Samstag (ab 12 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im Rennen um einen Viertelfinalplatz in der Gruppe B an den Letten vorbeiziehen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Nach dem 1:0 der Amerikaner durch Chris Kreider (12.) drehten Uvis Balinskis (18.) und Andris Dzerins (24.) das Spiel. Doch Colin White (38.) und Cam Atkinson nach 83 Sekunden in der Overtime sicherten dem US-Team den vierten Sieg im vierten Spiel.

In der Gruppe A wahrte die Slowakei ihre Viertelfinalchance. Nach dem 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) gegen Frankreich hat der Weltmeister von 2002 sieben Punkte auf dem Konto. David Buc (23.) erzielte das Siegtor, Michal Cajkovsky machte zehn Sekunden vor Schluss alles klar.

Sieg gegen Frankreich! Slowakei wahrt Viertelfinal-Chance

Die Spiele im Stenogramm:

USA - Lettland 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

Tore: 1:0 Kreider (11:39), 1:1 Balinskis (17:52), 1:2 Dzerins (23:20), 2:2 White (37:38), 3:2 Atkinson (61:23)

Zuschauer: 5215

Strafminuten: USA 12 - Lettland 12

Slowakei - Frankreich 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Tore: 1:0 Bondra (5:37), 2:0 Buc (22:03), 2:1 Claireaux (33:39), 3:1 Cajkovski (59:50)

Zuschauer: 5855

Strafminuten: Slowakei 4 - Frankreich 6