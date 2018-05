Gastgeber Dänemark bekommt bei der Eishockey-WM (LIVE auf SPORT1) weitere Verstärkung aus der NHL .

Nach dem Playoff-Aus der San Jose Sharks werden Stürmer Mikkel Boedker und Verteidiger Jannik Hansen in den nächsten Tagen zum Team des deutschen Gruppengegners stoßen. Das gab der NHL-Klub am Dienstag bekannt. Die Kalifornier waren in der Nacht zu Montag an den Vegas Golden Knights im Viertelfinale um den Stanley Cup gescheitert.

Damit haben die Dänen, die zum Auftakt die DEB-Auswahl mit 3:2 nach Penaltyschießen bezwungen hatten, fünf NHL-Spieler im Kader.

Zuvor hatten bereits Torhüter Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs) sowie die Angreifer Oliver Björkstrand (Columbus Blue Jackets) und Frans Nielsen (Detroit Red Wings) für die WM-Gastgeber auf dem Eis gestanden.

Dänemark hat wie die deutsche Mannschaft erst zwei Punkte auf dem Konto, allerdings auch schon gegen die USA und Kanada gespielt. Nächster Gegner ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Finnland.