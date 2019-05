Philipp Grubauer ist bei der Eishockey-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) am deutschen Spielort Kosice eingetroffen.

Am Tag des zweiten Spiels des DEB-Teams gegen Dänemark (ab 16 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) landete der Torhüter am Sonntag gegen 14 Uhr in der WM-Stadt.

Wahrscheinlich wird Grubauer am Dienstag gegen Frankreich erstmals zum Einsatz kommen. "Ich denke schon, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen", sagte Grubauer zu SPORT1.

Der gebürtige Rosenheimer war in der Nacht zum Donnerstag mit den Colorado Avalanche im Playoff-Viertelfinale bei den San Jose Sharks ausgeschieden.

Grubauer kennt "Hälfte der Mannschaft noch gar nicht"

"Der Schalter ist noch nicht auf Sommermodus umgelegt, der ist immer noch auf Spielbetrieb", erklärte Grubauer: "Natürlich hat es gut getan, mal drei, vier Tage Pause zu haben. Aber an diesen Tagen hat es mich schon wieder gereizt, aufs Eis zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder aufs Eis zu gehen, mit den Jungs zu trainieren und gleich wieder in den Spielmodus einzusteigen."

Zunächst gilt es für Grubauer erst einmal darum, seine Teamkollegen kennen zu lernen. "Die Hälfte der Mannschaft kenne ich noch gar nicht. Es sind sehr viele junge, neue Spieler dabei", meinte der Goalie: "Aber wie ich gehört habe, ist es eine super Truppe. Jeder ist mit vollem Elan dabei und da macht es natürlich Spaß, dabei zu sein."

Söderholm und Draisaitl mit Vorfreude

Bundestrainer Toni Söderholm ist dankbar über die Verstärkung. "Er ist eine starke Persönlichkeit, die für unsere Kabine gut ist und die Mannschaft dadurch unterstützt. Seine Zusage ist auf allen Ebenen eine sehr gute Sache für uns", sagte Söderholm.

Der Besuch des Bundestrainers in den USA hat Grubauer beeindruckt. "Es war natürlich super, dass sie rübergekommen sind und Toni sich vorgestellt hat. Er ist ein super Typ. Natürlich freue ich mich, wenn die Spiele jetzt anfangen."

Den Platz im WM-Kader muss der Schwenninger Dustin Strahlmeier für Grubauer freimachen, er reist zurück nach Deutschland. Anfang der Woche hatte NHL-Goalie Thomas Greiss, der mit den New York Islanders ebenfalls im Viertelfinale gescheitert war, wegen einer Schulterverletzung abgesagt.

Superstar Leon Draisaitl freute sich bereits auf Grubauer: "Wenn er kommt, wäre das überragend und würde uns sehr weiterhelfen", sagte der 23-Jährige im SPORT1-Interview. Ähnlich sieht es auch Sportdirektor Stefan Schaidnagel.

"Jeder Mannschaft würde ein solcher Weltklasse-Torhüter einen zusätzlichen Push und positive Energie geben", sagte Schaidnagel: "Sein Kommen nach einer sehr, sehr langen Saison zeigt seine Einstellung, das ist hochprofessionell. Er will der Nationalmannschaft helfen. In den Playoffs hat er der ganzen NHL und der Eishockey-Welt gezeigt, was er leisten kann. Das waren konstant außergewöhnlich gute Leistungen."