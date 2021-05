Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung bislang keinen Erfolg verzeichnen können.

Auch das dritte und vierte Spiel, jeweils gegen den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien, verlor das DEB-Team. In der ersten Begegnung zeigte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm eine starke Leistung, unterlag am Ende jedoch mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Im zweiten Duell schnupperten die Deutschen an der Revanche. Im letzten Drittel drehte Tschechien allerdings auf und ging erneut siegreich vom Eis. Nach dem 4:5 (2:1, 1:1, 1:3) zeigte sich Bundestrainer Söderholm verärgert. "So ein Spiel muss man einfach gewinnen. Man führt zweimal mit zwei Toren, das muss man nach Hause bringen", stellte er klar.

In den letzten beiden Spielen der WM-Vorbereitung hat das DEB-Team nochmal die Möglichkeit zu beweisen, dass die Mannschaft es besser kann. (Eishockey-WM: Spielplan und Ergebnisse)

DEB gegen WM-Außenseiter Weißrussland gefordert

Die Weißrussen gehen als Außenseiter in das WM-Turnier und spielen wie die Slowakei und Tschechien in der Vorrundengruppe A.

Das letzten beiden Testspiele finden wieder in der Arena Nürnberger Versicherung statt.

Söderholm will in diesen Auftritten an den letzten Stellschrauben vor der WM drehen. Es sei gut, nach den vorangegangenen Tests "die Baustellen zu kennen für die nächste Phase der WM-Vorbereitung".

