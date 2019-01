SPORT1 baut sein Angebot im eSports-Bereich weiter aus.

Um den Zuschauern einen kompakten Überblick über alle bekannten eSport-Titel und Wettbewerbe zu bieten, strahlt SPORT1 alle zwei Wochen das Magazin "Inside eSports" aus. Premiere im Free-TV feiert das neue Format am 31. Januar um 23.30 Uhr.

Auf dem neuen Pay-TV-Sender eSPORTS1 wird das Magazin bereits am 30. Januar um 17.35 Uhr ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt stehen die eSport-Titel Dota 2, League of Legends (LoL), FIFA 19 und Overwatch. Am Montag hatte sich SPORT1 zudem die Rechte an der Highlight-Berichterstattung des digitalen Sammelkartenspiels Hearthstone gesichert.

Auf eSPORTS1 finden zudem diverse Liveübertragungen statt. So überträgt der Sender am 2. und 3. Februar LIVE aus Dortmund das globale Finale des Strategiespiels Clash Royale, bei dem die Spieler Truppen auf ein Spielfeld setzen, um mit diesen gegnerische Türme zu zerstören.