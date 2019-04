Was in koreanischen Teams bereits länger als Gang und Gebe angesehen wurde, findet nun auch langsam seinen Weg nach Europa und Amerika: Disziplin als Schlüssel zum eSports-Erfolg.

Erst vor wenigen Tagen ging als großer Schock durch die Overwatch-Community, dass der bekannte Streamer und Atlanta Reign Spieler Daniel "dafran" Francesca die Overwatch-Liga verlässt, um zurück zu seinen Vollzeit-Auftritten auf der Livestream Plattform Twitch zu gehen. Aber war das wirklich so ein Schock, oder nicht sogar schon voraus zu sehen?

Bereits im November kündigte der Spieler seinen frühzeitigen Abtritt aus der Liga groß auf Twitter an, zog diese Aussage dann allerdings doch wieder zurück. Als Ursache des endgültigen Abschieds aus der Liga nennen viele Fans nun die vermeintlich mangelnde Disziplin des Spielers, die sich in derartigen Rückziehern zeigen soll. Doch ist das tatsächlich so ein ausschlaggebender Faktor?

Nur so kann ein Team funktionieren

Um heraus zu finden wie essenziell diese Eigenschaft im eSports wirklich ist, muss man zuerst einen Blick auf die Coaching-Szene diverser Titel werfen. In koreanischen Teams wie zum Beispiel SKT (League of Legends) ist es schon seit längerem üblich die Trainer nicht danach aus zu suchen welche persönlichen mechanische Fähigkeiten sie besitzen, sondern viel mehr wie sie ihre Spieler formen und zu neuen Bestleistungen pushen können.

Den Teams müssen oft von Grund auf Dinge wie Durchhaltevermögen und Zusammenarbeit beigebracht werden, da sie von da an keine einzelnen Spieler mehr sind, sondern eine Gruppe, die sich aufeinander verlassen können muss.

Und um dann in derartigen Stresssituationen konzentriert zu bleiben, einen kühlen Kopf zu bewahren und anstatt sich zu ärgern und sein Team im richtigen Mindset zu halten, braucht es eben viel Disziplin. Ohne würde ein Team einfach auseinander fallen.

Persönliche Bestleistungen durch umdenken neu definieren

Nicht umsonst werden daher nun auch vor allem in Amerika sogar schon ehemalige Soldaten in die Coaching Position berufen. Auch im Militär ist Disziplin eine vitale Tugend, auf die sehr viel Wert gelegt wird. Den Kopf frei von unnötigen Gedanken oder Ärger zu bekommen hilft dabei strategisch und konzentriert zu bleiben.

Um sichtbare Verbesserungen in der Leistung einzelner Spieler sehen zu können müssen diese auch dazu in der Lage sein regelmäßig zu trainieren und Kritik gegenüber offen zu sein.

Schlüssel zum Erfolg auf egal welchem Level

Selbst in den kleinen europäischen Tier-3-Ligen gilt es: Wer andauernd zu spät zu Übungen kommt oder während eines Gesprächs mit dem Teamanalysten nicht ruhig zuhören kann, der macht sich nicht nur beim Management unbeliebt, sondern hat vielleicht auch nicht genug Disziplin, um Profi zu werden.

Profispieler oder die, die es noch werden wollen, sollten also noch mehr draufhaben als Spielwissen und mechanisches Können, um ihr größtmögliches Potential aus sich heraus zu holen.

Autorin: Carolin Meyer