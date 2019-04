Am 2. April kündigte der offizielle Twitter Account des Formel-1-Spiels die F1 New Balance Series 2019 mit folgenden Worten an: „Schnallt euch an und macht euch bereit zum losfahren – Die brandneue F1 New Balance eSport Series beginnt am 8. April!“

Doppeltes Preisgeld

Im Vergleich zu den vorherigen beiden Seasons des F1-eSports wird sich diesmal das Preisgeld für den letztendlichen Sieger sogar verdoppeln — Bei $500.000 liegt die Belohnung diesmal.

Chancen auf das Geld hat jeder, der sich bis zum 8. April auf der F1-eSports-Website zu den Qualifizierungsspielen anmeldet. Die Auswahlphase wird relativ lange anhalten, nämlich bis zum 29. Mai.

Anzeige

Erst dann werden die Teilnehmer feststehen, die ab dem 17. Juli in der Pro Draft Runde mitspielen dürfen. Dort werden dann die weltbesten Spieler sich beweisen und zum eigentlichen Pro Series Event aufsteigen können.

Im September und Dezember soll es dann vier live Veranstaltungen geben.

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1 eSPORTS Shop! | ANZEIGE

Neue und alte Freunde schließen sich dem Turnier an

Wie schon in den Seasons zuvor wird die Schuh- und Lifestylemarke New Balance auch weiterhin der Hauptpartner des Turniers bleiben. So sollen alle Fahrer während den live Veranstaltungen mit Schuhen und Socken von New Balance vollständig ausgestattet sein.

Fanatec verbleibt der Hauptsponsor indem sie die Meisterschaft mit passender Hardware und professionellem Equipment ausstatten werden. Auch Codemasters und Gfinity setzen ihre Zusammenarbeit mit der Series fort.

Neu und exklusiv ist dahingegen Juss Intellisport Co. Ltd, das die Reihe vor allem im chinesischen Raum festigen und unterstützen will.

Autorin: Carolin Meyer