Für die meisten ist es die Kombination schlechthin: Sport und Bier.

Während es beim Fußball und Co. fast schon zum guten Ton gehört, während einer Veranstaltung einen kühlen Gerstensaft zu sich zu nehmen, hinkt diese Art des Konsums im eSports doch ein wenig hinterher - was grundsätzlich nichts Schlechtes ist.

Eine in den USA beheimatete Brauerei möchte das nun aber dennoch ändern und plant die Veröffentlichung des ersten offiziellen eSports-Bieres.

Brauerei meldet Patent für eSports-Bier an

Bereits am 17. Juni hat das Brauereiunternehmen Anheuser-Busch dafür ein Patent mit der Bezeichnung "The Official Beer of Esports" angemeldet. Dabei zielt das Unternehmen mit den Markenrechten für die Bezeichnungen "The Offical Beer of Gamers" und "The Official Beer of Gaming" auf alle Videospiel-Fans ab.

In den vergangenen Jahren wurde das Thema eSports oder Gaming häufig von Getränkeherstellern aufgegriffen und mit Sondereditionen bekannter Softdrinks bedacht. Erst kürzlich hatte beispielsweise Red Bull eine Dose mit dem Gesicht des eSports-Superstars "Ninja" auf den Markt gebracht.

Ein extra eSports-Bier ist jedoch neu und stellt aktuell ein Novum dar.

Anheuser-Busch bereits mit Vergangenheit im eSports

Die Brauerei aus den USA ist insbesondere aufgrund der hauseigenen Biermarke Budweiser - nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen tschechischen Variante - bekannt, und hat in der Vergangenheit bereits mit der Overwatch League sowie Monumental Sports & Entertainment zusammengearbeitet.

Letzteres Unternehmen ist zudem die Gruppe hinter der eSports-Abteilung des NBA-Teams Washington Wizards, Wizards District Gaming.

Bislang ist noch nicht bekannt, ob das Bier seinen Weg auch über den großen Teich nach Europa finden wird.