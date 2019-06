Der TSV 1860 Münche legt im eSports los!

Nach Zustimmung des Vereins- und Verwaltungsrats des Münchner Traditionsvereins ist der elektronische Sport in Kooperation mit der Berliner eSports-Organisation PENTA von nun an offizieller Teil des Breitensport-Programms bei den Löwen.

Als einer der ersten deutschen Sportvereine, der seinen Ursprung im traditionellen Sport hat, bedient 1860 auch das Segment eSports.

1860 startet mit PENTA eSports-Abteilung

Mit dem offiziellen Start in den Breitensport stellen sich sowohl die Münchner als auch PENTA für die Zukunft auf.

Das langfristige Ziel ist die Etablierung des eSports innerhalb des Vereins, aber auch die Möglichkeit für Vereinsmitglieder, sich im Bereich eSports zu engagieren und jungen Talenten die Chance zum Aufstieg bis in die erste Mannschaft zu bieten.

Der Plan ist gezielte Förderung

Dazu äußert sich Adrian Padin Suarez, Mitglied der eSports-Breitensport-Abteilungsleitung: "Der eSports braucht ähnliche Strukturen wie der traditionelle Sport. Es geht nicht nur um den Profibereich, sondern auch um die Förderung der Talente, das gemeinsame Spielen in einem kompetitiven Umfeld und damit einhergehend eine weiterführende Integration in die Gesellschaft."

In Kooperation mit dem Hauptverein werde man "allen interessierten Spielern die Möglichkeit geben, sich bei uns im Breitensport zu engagieren und sie entsprechend fördern. So geben wir allen Spielern die Möglichkeit zum gemeinsamen Spielen, zum Antritt in unteren Ligen oder womöglich sogar den Aufstieg in die erste Mannschaft von PENTA 1860."

Auch für den Münchner Sportverein bieten sich viele neue Möglichkeiten.

Viola Oberländer, Vereinsmanagerin des TSV 1860 erklärte: "Ich freue mich sehr, nur ein halbes Jahr nach dem Einstieg in den Profibereich, mit einer eSports-Abteilung im Breitensport nachziehen zu können."

TSV 1860 München will mit der Zeit mitgehen

"Nach sehr intensiven Monaten der engen und hervorragenden Zusammenarbeit mit PENTA können wir im Juni 2019 nun auch allen Anhängern des elektronischen Sports im Breitensport ein Zuhause bei den Löwen bieten. Ich denke uns steht eine sehr spannende Zeit bevor - mit vielen neuen Zielgruppen, tollen Veranstaltungen und neuen Partnern", sagte Oberländer.

Christoph Wezel, Mitglied der eSports-Breitensport-Abteilungsleitung, ergänzte: "Der eSports ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich freue mich, dass der TSV München von 1860 e.V. die Zeichen erkannt hat und jetzt neben dem im Januar gegründeten Profi-Team als erster großer Verein einen Breitensportbereich im eSports aufbaut."

"Als Vorreiter in diesem Bereich wird der TSV München von 1860 e.V. viele Möglichkeiten haben, die Zukunft des eSports in traditionellen Sportvereinen zu definieren und mitzugestalten. Hier wird die enge Kooperation mit PENTA helfen, diese beiden Welten erfolgreich zu vereinen. Dieser Schritt wird den Verein noch attraktiver für junge Leute gestalten und bietet jedem Mitglied die Möglichkeit unseren Verein aktiv im eSports zu vertreten."