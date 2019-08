Das Grand Finale des GIRLGAMER eSports Festivals wird im Dezember in Dubai stattfinden.

Im Wüstenstaat treten die besten weiblichen Counter-Strike- sowie League-of-Legends-Teams gegeneinander an.

Die Veranstaltung ist das weltweit größte Event, das Frauen in kompetitivem eSports fördern und bewerben soll. Seit 2017 hat das GIRLGAMER Festival schon Events auf der ganzen Welt abgehalten.

Qualifikation für Grand Finale läuft

Momentan werden noch immer regionale Qualifikationsturniere abgehalten.

Das erste regionale Event in Sydney ist bereits abgeschlossen. Jetzt stehen nur noch die Events in Seoul in Südkorea (8. September), Madrid in Spanien (28.-29. September) und Sao Paulo in Brasilien (5.-6. Oktober) an, ehe die besten Teams für das Finale feststehen.

2017 wurden die Finalspiele noch in Macau (China) ausgetragen. 2018 fand der Höhepunkt des Events in Portugal statt.

Dieses Jahr soll es überraschenderweise Dubai sein, wo die besten weiblichen CS:GO- und LoL-Teams gegeneinander antreten sollen.

Neben den Turnierspielen sollen auch diverse Gesprächsrunden und Vorträge abgehalten werden.

Auch leitende Vertreter der eSports-Industrie, sowie Meet-and-Greets mit den Spielerinnen wudden bereits angekündigt.