Minnesota Røkkr wird der Gastgeber des ersten Events sein. Das Call-of-Duty-League-Team aus Minnesota ist im Besitz und wird betrieben von WISE Ventures Esports.

Am Eröffnungswochenende werden alle 12 Call-of-Duty-Teams an den Start gehen.

Neben den Profis treten auch die Amateure vom 24. bis 26. Januar erstmalig an. An diesem Wochenende wird ebenso das erste Call-of-Duty-Challengers-Open stattfinden, bei dem Amateure aus der ganzen Welt als Team in einem offenen Turnierformat antreten können.

Die Veranstaltung ist der Beginn der ersten Saison der Liga, die ein Home-and-Away-Format verwendet, bei dem jedes Franchise Heimspiel-Wochenenden veranstaltet.

Jonathan Wilf, Präsident und Mitbesitzer von WISE Ventures Esports sieht es als Ehre an, das Eröffnungswochenende der Call of Duty League veranstalten zu dürfen. Das Unternehmen habe sich nach einer eSports-Veranstaltung diesen Kalibers in Minneapolis gesehnt.

Johanna Faries, die Beauftragte der Call of Duty League, sagt, dass mit dem Saisonstart eine neue Ära für Call-of-Duty-eSports eingeleitet werden würden.

