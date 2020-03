Call of Duty Warzone

Neuer Call-of-Duty-Ableger Warzone © Activision

Activision hat den neuen Battle-Royal-Modus von Call of Duty mit dem Titel "Warzone" angekündigt. Schon heute, am 10. März 2020, soll er an den Start gehen.