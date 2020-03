Der Coronavirus zwingt die Menschen zu Home-Office und schränkt Sozialkontakte ein - zumindest, nach den Regelungen vieler Regierungen. Auch im eSports ist die Pandemie ein anhaltendes Thema. Untätig bleiben möchte dabei zum Beispiel Team Liquid nicht. Die amerikanische eSports-Organisation veranstaltet aktuell einen Stream-Marathon.

Profis und Freunde

Gespielt wird alles, was Team Liquid so im Angebot hat. Profispieler aus CS:GO, League of Legends und Co. spielen Live on Stream ihre Games und laden sich dazu bekannte Streamer ein.

Alle Spenden werden an Direct Relief weitergereicht. Die nicht Profit-orientierte Organisation hat sich auf Medikamentenlieferungen in Krisengebiete spezialisiert, was in Anbetracht der Coronakrise und maßlos überfüllte Flüchtlingslagern eine gesteigerte Relevanz hat.

Verfolgen könnt ihr den Stream auf dem Twitch-Kanal von Team Liquid. Bedenkt dabei aber die Zeitverschiebung.

Jake "Stewie2K" Yip hatte sich nach einem ersten CS:GO-Stream bereits über Twitter für die Spenden bedankt und angekündigt, den Differenzbetrag seines Spendenziels selbst aufzufüllen.

Der deutsche Starcraft-II-Profi Dario "TLO" Wünsch war ebenfalls schon für die gute Sache Live. Der Zerg-Spieler ist bereits seit 2010 bei Team Liquid unter Vertrag.