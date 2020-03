eSports wird als Medaillensportart bei den AIMAG 2021 dabei sein

Die Asian Indoor und Martial Arts Games (AIMAG) sind eine Multisportveranstaltung, die alle vier Jahre stattfindet. 2021 werden die Spiele in Pattaya, Thailand vom 24. April bis 5. Mai ausgetragen.

Bei einer geschlossenen Sitzung mit dem Asiatischen Verband für elektronische Sportarten, dem Thailändischen Verband für elektronische Sportarten sowie dem Olympischen Komitee von Thailand wurde eSports als Medaillensportart eingeführt.

Die AIMAG wurden erstmalig 2013 nach der Zusammenführung der Asian Indoor Games und der Asian Martial Arts Games in Ashgabat, Turkmenistan, ausgetragen.

2007 und 2009 wurde eSports bei den Asian Indoor Games als Medaillensportart gespielt. Nach dem Zusammenschluss 2013 wurden sechs eSports-Titel beibehalten: FIFA 13, Need for Speed: Shift 2 Unleashed, StarCraft II, Tekken Tag Tournament 2, League of Legends und Special Force.

Im Jahr 2017 wurde vom Komitee beschlossen, dass eSports von da an mit vier Titeln - Hearthstone, StarCraft II, The King of Fighters XIV und Dota 2 - als Demonstrationssportart angeboten werden soll.

Weitere Einzelheiten und genaue Angaben für die AIMAG 2021 sind noch nicht bekannt.