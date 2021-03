Call of Duty Mobile zählt zu den beliebtesten Handy-Shootern überhaupt. Das hat nun wohl auch Team Vitality erkannt und ein erstes eigenes Roster zusammengestellt. Dieser Schritt markiert nicht nur den ersten in Richtung des Mobile-Gamings, da das Team ausschließlich aus indischen Spielern besteht, sondern auch über die Grenzen Europas hinaus.

Das Team wird von Arav "MonK" Narang angeführt und soll aus Mumbai heraus operieren.

Zum Team gehören folgende Spieler:

Armaan "Moonscope" Dharni

Priyank "DEATH" Birajdar

Akshan "Argon" Madhani

Samartha Ganesh "JOKOs" Ghadge

Samruddha "SAMS" Ghadge

Die Rolle des Coaches übernimmt Harnoor "Toxy" Mutneja, der früher schon aktiv in der eigentlichen Call-of-Duty-Szene unterwegs gewesen ist. Abgerundet wird das Roster von Melson "mello" Miranda, der auch als Content Creator auftritt.

Vitality: Indien-Offensive schon lange geplant

Via Pressemitteilung lies Vitality-CEO Nicolas Maurer verkünden, dass die Organisation schon lange plante, ein eigenes Team in Indien an den Start zu bringen. "In Indien war es unser Ziel, ein eSports-Team zu schaffen, das eine ganz eigene, persönliche Identität besitzt, dabei aber die gleichen Kernwerte von Team Vitality repräsentiert."

Das Team selbst wird sowohl an nationalen wie internationalen Turnieren teilnehmen.

Team Vitality verfügt neben dem indischen CoD-Mobile-Roster über mehrere eSports-Teams. Unter anderem treten die Franzosen in Counter-Strike: Global Offensive sowie League of Legends an.