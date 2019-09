Jetzt ist es offiziell: "coldzera" wechselt zum FaZe Clan. Passend zum Start der ESL One New York, die vom 26. bis 28. September im Barclays Center stattfinden wird, verkündet der Clan auf Twitter den Transfer des Brasilianers.

Der StarLadder Major Berlin 2019 endete für FaZe enttäuschend. Seither hat sich einiges getan. Die Spieler Ladislav "GuardiaN" Kovacs und Filip "NEO" Kubskis verließen das Line-Up. Die beiden Neuzugänge Marcelo "coldzera" David und Helvijs "broky" Saukant machen das fünfköpfige Line-Up wieder komplett.

"coldzera" debütiert in New York

"coldzera" schreibt glücklich über den Einzug in sein neues Zuhause. Er sei freudig und begeistert Teil dieser großartigen Organisation zu sein. Der Neuzugang wird nun nach mehreren Monaten auf der Bank von MIBR an der Seite der Starspieler Nikola "NiKo" Kovac, Havard "rain" Nygaard, Olof "olofmeister", Kajbjer Helvijs "broky" Saukants (Trial) und Janko "YNk" Paunovic spielen.

Der Brasilianer hat bereits mehrere Erfolge zu verbuchen. Er ist nicht nur zweifacher Spieler des Jahres (2016 & 2017) bei HLTV, sondern auch mehrfacher Major-Gewinner in Köln, Atlanta, Krakau und Boston mit seinem ehemaligen Team von SK Gaming. FaZe erhofft sich durch die Umstrukturierungen und die drei neuen Spieler wieder an die Spitze zurückzukehren. Bei der ESL One New York feiert "coldzera" sein Debüt und muss sich Spitzenteams wie Team Liquid und Astralis stellen.