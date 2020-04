Am vergangeneren Mittwoch kam es bei der "Road to Rio" in Counter-Strike: Global Offensive zum Aufeinandertreffen zwischen Team Liquid und Team Envy. Experten sahen Liquid klar im Vorteil - das Team rangiert gegenwärtig auf dem fünften Platz in der Weltrangliste und konnte bislang jedes Match in der eigenen Gruppe gewinnen.

Envy ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und sorgte mit einem Doppelpack für den zweiten Sieg in der Gruppenphase und der ersten Niederlage Liquids im Laufe der Road to Rio.

16-7 auf Nuke und Dust2

Das Best of Three begann zunächst auf Nuke und wurde im Anschluss auf Dust2 beendet. Obwohl Liquid in Führung gehen konnte, kam Envy immer wieder zurück und gewann schluss endlich die Oberhand. Sowohl auf Nuke als auch Dust enddete die Partie mit einem finalen Spielstand von 16:7 gewonnenen Runden für Envy.

Auf Seiten von Envy konnte sich besonders Michal “MICHU” Müller in den Mittelpunkt spielen und mit einer KD (Kill/Death-ratio) von 46 zu 26 beeindrucken. Bei Liquid war es ein knappes Rennen zwischen Jonathan “EliGE” Jablonowski und Jake “Stewie2K” Yip, jedoch zeigte EliGE schlussendlich die bessere Leistung - 30-37 und ein Rating von 1.00.

Team Liquid trifft bei der Road to Rio als nächstes auf FURIA, während es Envy mit MIBR zu tun bekommt.