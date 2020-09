Lukas "gla1ve" Rossander kehrt nach einer medizinisch notwendigen Pause ins aktive Team von Astralis zurück. Für die ESL Pro League Season 12 wird er wieder seine Aufgaben als Ingame-Leader übernehmen und Patrick "es3tag" Hansen ersetzen.

Der Captain ist zurück

Ebenso kehrt Andreas "Xyp9x" Højsleth in den Kader zurück, der vorerst die Reservistenrolle einnimmt. Beide Spieler verließen das aktive Team im Mai nach dem Sieg beim ersten RMR-Turnier in Europa. Stress & Burnout sind damals der Anlass für gla1ves Auszeit gewesen.

https://twitter.com/astralisgg/status/1301490177110667269

Gla1ve wird vorerst es3tag im Roster ersetzen, dennoch soll jeder Spieler in den kommenden Monaten seine Einsätze bekommen, so Astralis-Trainer Danny "zonic" Sørensen. es3tag stoß erst im Juli zum Team und zeigte seitdem überzeugende Leistungen, unter anderem beim ESL One Cologne. Laut der Statistikseite HLTV war es3tag mit einem Durchschnitt von 1.21 sogar der beste Akteur bei Astralis.

Zonic hat die Qual der Wahl

Auch wenn Trainer zonic sich über die Rückkehr seines Captains freut, sei es ihm schwergefallen, es3tag auf die Bank zu setzen, weil dieser „einen fantastischen Job im Turnier und während des Trainings“ gemacht habe. Bis auf weiteres wird er die Spiele mit Trainer zonic analysieren und den Jungs bei der Vorbereitung helfen.

In den kommenden Monaten steht zonic die schwere Aufgabe bevor, allen verfügbaren Profis Spielzeit zu geben: „Unsere oberste Priorität wird es sein, die Turniere mit dem stärkst möglichen Roster zu bestreiten. Wer spielen wird, hängt davon ab, wer am besten abliefert und auf welche Gegner wir treffen. Natürlich berücksichtige ich auch die Wünsche der Spieler nach Pausen“.

Astralis verlor ihr Auftaktspiel in der ESL Pro League Season 12 gegen Complexity. Am 5. September um 21:00 heißt der nächste Gegner FaZe Clan.