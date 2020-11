Acht Teams aus den Regionen Europa und CIS kämpfen bei der DreamHack Open November um das Preisgeld und der Erstplatzierte nimmt satt 50.000 US-Dollar mit nach Hause.

In zwei Gruppen mit jeweils vier Teams geht es im Best-of-3-Modus zur Sache, Platz eins und zwei jeder Gruppe sind dann für die Playoffs gesetzt. Die Gruppenspiele finden am Donnerstag, 26. November und Freitag 27. November statt. Am Samstag finden die Bo3-Halbfinalspiele statt bevor das Event dann am Sonntag im Best-of-5 Grand Final einen krönenden Abschluss findet.

Die Qualifikation

Die Teilnehmer konnten sich über verschiedene Wege für das Turnier qualifizieren.

Die Schweden von flowskola sicherten sich ihren Platz über den schwedischen Qualifier, Apeks konnten sich im norwegischen Qualifier durchsetzen und Gambit siegten beim gesamt-europäischen Qualifier. KOVA gewannen die finnische Telia Esports Series S3, AGF siegten bei der dänischen Elgiganten Ligaen S15 und Illuminar sicherten sich ihr Ticket über die polnische Herbstmeisterschaft.

Komplettiert wird das Feld von Nemiga und Spirit, die sich ihren Invite über die ESL Weltrangliste verdient haben.

Die Gruppen

Die Teams wurden wie folgt in die Gruppen A und B aufgeteilt:

Gruppe A:

Spirit

flowskola

Apeks

AGF

In Gruppe A sollten Spirit die Nase vorne haben, sie stehen aktuell auf dem 16. Platz der HLTV-Weltrangliste und sind damit der Favorit auf den Turniersieg.

Die Schweden von flowskola werden wohl wenige Chancen haben, sich durchzusetzen. Platz 2 sollte an Apeks gehen, die mit Dennis "dennis" Edman und Joakim "jkaem" Myrbostad zwei absolute Veteranen in den eigenen Reihen haben. Erst im Oktober kam jkaem ins Team, nachdem 100 Thieves ihren CS:GO-Squad auflösten. Die Dänen von AGF könnten aber auch für eine Überraschung sorgen, wenn sie gut in Form sind.

Gruppe B:

Gambit

Illuminar

Nemiga

KOVA

Gruppe B sollte eigentlich von Gambit und Nemiga gewonnen werden, die mit Platz 20 und 21 der HLTV-Weltrangliste deutlich vor den beiden anderen Teams liegen. Doch die Polen von Illuminar haben mit Janusz "Snax" Pogorzelski eine Geheimwaffe in ihren Reihen. Der 27-Jährige zählte von 2014 bis 2017 zu den 20 besten Spielern der Welt und konnte in seiner Zeit im legendären Virtus.pro Roster sogar ein Major gewinnen.

Die ersten Matches stehen schon fest, SPORT1 überträgt das Event ab Freitag live auf eSports1. Los gehen wird es am Freitag um 17:00 Uhr. Samstag startet die Übertragung ab 16:30 Uhr und am Sonntag beginnt der Finaltag ab 18:00. Als Kommentatoren begleiten euch Tyler Gough und Alexander Schuster durch das Wochenende.