Für 3650 Gold erhält der Spieler mit Heaven’s Halberd 20% Evasion, 20 Stärkepunkte, 16% Status Resistance, 24% HP-Regeneration Verstärkung und 24% Lifesteal-Verstärkung. Das Item aktiviert bei der Nutzung Disarm, sprich Ziele werden für drei Sekunden davon abgehalten, Nahkampfziele angreifen. Für Fernkampfziele hält das Ganze sogar fünf Sekunden an. Disarm hat einen Cooldown von 18 Sekunden und kostet 100 Mana. Bei so einer langen Disarm-Zeit, ist Heaven’s Halberd inTeamfights natürlich ein absoluter Gamechanger.

Evasion und Lifesteal… kann man mal machen

Heaven's Halberd ist eines von nur wenigen Items, das Evasion bietet. Klar, es gibt noch Butterfly, aber das kostet deutlich mehr. Die einzigen anderen Items die Evasion bieten sind Elven Tunic, Trickster Cloak und ein Item, das ohnehin eine Komponente von Heaven's Halberd ist: Talisman of Evasion.

Heaven’s Halberd ist ein einzigartiges Item in Dota 2: Effektiv gibt der zwanzigprozentige Zuschuss an Evasion mehr HP. Für Helden mit Lifesteal ist das Item sogar noch profitabler dank der 24% Lifesteal Verstärkung. Zusätzlich bietet das Item noch Status Resistenz, was die Dauer nerviger negativer Buffs verringert.

Dadurch ist es keine Überraschung, dass Heaven's Halberd theoretisch von jedem Helden effektiv genutzt werden kann. Am besten passt es aber zu Helden mit hoher Stärke, denn Disarm macht das Item ideal für alle, die gerne im Dickicht des Gefechts sind. Huskar, Lifestealer, Kunkka und Dragon Knight sind Helden, die sehr stark von Heaven's Halverd profitieren. Das Item macht diese Helden, die sowieso schon tanky sind, fast immun gegen Auto-Attacks und zu einem Albtraum in Teamfights.

Vermeiden sollte man Heaven's Halberd in dem seltenen Fall, dass man gegen ein Team spielt, das fünfmal mit Magic-Damage antritt. In diesem Fall bringt das Item nicht viel. Abgesehen davon kann man mit Heaven's Halberd nicht viel falsch machen.

