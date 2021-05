Das neuste Dota 2-Update brachte nun endlich ein Feature, das bereits zu Beginn der ersten DPC-Saison angekündigt wurde. Im DPC Supporters Club können Spieler gezielt ihr DPC-Lieblingsteam unterstützen, indem sie Ingame-Pakete kaufen, die sie mit Abzeichen, Emoticons, Sprays, Voice Lines und Ladebildschirmen versorgen.

DPC Supporters Clubs: "Zu teuer", sagen die Fans

Die Unterstützungspakete kommen in drei Wertigkeiten daher: Bronze, silber und gold. Für das günstigste Paket sind derzeit 1.65 Euro fällig, während das teuerste stolze 16.95 Euro kostet. 50 Prozent der Einnahmen werden direkt an das jeweilige Team weitergereicht. So können nun auch Teams unterstützt werden, die finanziell weniger gut aufgestellt sind oder keine große Organisation im Rücken haben. Derzeit sind lediglich 17 Teams im Supporters Club aufgeführt, unter anderem Team Secret, Nigma, Evil Geniuses und Alliance. Weitere Teams sollen nach und nach folgen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Neben den recht üppigen Preisen für das Silber- und Goldpaket zeigen sich viele Fans auch unglücklich darüber, dass die gekauften Perks immer nur eine Saison verfügbar sind. Die jetzigen Supporter-Pakete sind daher nur bis zum 31. Juli gültig und müssen allem Anschein nach, zu jeder Saison neu gekauft werden. Nimmt man das aktuelle Modell als Vorbild, könnten in Zukunft vier Seasons pro Jahr gespielt werden, wodurch Valve Euch auch viermal zur Kasse bitten würde.

Anzeige

In derselben Pressemitteilung bestätigte Valve auch das The International 10 offiziell. Die Gruppenphase wird vom 05.-08. August stattfinden, anschließend wird vom 10.-15. August in bekannter K.O.-Manier der neue Weltmeister ermittelt. Das diesjährige Preisgeld beträgt über 40 Millionen US-Dollar und setzte letztes Jahr einen neuen Preisgeld-Weltrekord.

Ob dann am Austragungsort Stockholm auch wieder Zuschauer zugelassen sein werden, ließ Valve noch offen. Man wolle die Corona-Entwicklungen über den Sommer verfolgen und später zu einer Entscheidungen kommen, heißt es von Valve.