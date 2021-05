Nach sechs Wochen geballter Dota-Action ist die zweite DPC-Saison in Europa gespielt und die Major-Teilnehmer ermittelt. Mit Alliance, Team Liquid, Nigma und Team Secret schickt Europa abermals die absolute Elite ins Major-Rennen. Für große Enttäuschung sorgte allerdings Weltmeister OG, die auch das zweite Major des Jahres verpassen und nun auch um die Teilnahme am The International bangen müssen.

DPC Europa: Alliance gewinnt Season 2

Alliance führt die Tabelle mit sechs Siegen und einer Niederlage an und startet somit direkt in der Major-Playoff-Phase. Nach ihrem letzten Platz beim Singapur-Major haben die Schweden einiges gut zu machen. Dank ihres neuen Coaches, dem Dota-2-Urgestein Peter "ppd" Dager, scheint das Team besser denn je dynamisch auf das Spielgeschehen reagieren zu können.

Knapp hinter Alliance konnte sich Liquid einreihen, die am letzten Spieltag einen Tiebreaker mit OG, Nigma und Secret abwendeten. Das Team rund um Maximilian "qojqva" Bröcker musste diese Saison auf ihren nominellen Offlaner Samuel "Boxi" Svahn verzichten, fand mit Sumail "SumaiL" Hassan aber einen mehr als adäquaten Ersatz.

Platz Drei und Vier gehen an Nigma und Secret. Beide Teams werden in der Wildcard-Phase auf vier weitere Teams anderer regionaler Ligen treffen, von denen am Ende nur zwei in die Gruppenphase des Majors vorrücken. In ungewohnter Manier strauchelte Secret im Saisonverlauf und fand keinen Rhythmus. Die individuelle Qualität reichte letztlich aber doch aus, um sich den Major-Teilnahme zu sichern.

Auch an Nigma ging der hartumkämpfte Wettbewerb nicht spurlos vorbei. Kapitän Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi fand in Centaur und Dark Willow zwei valide Picks, die in beinahe jedem Spiel zum Einsatz kamen und stets für solide Laning-Phasen sorgten. Um beim anstehenden Major aus der Wildcard-Phase zu kommen, muss das Team aber noch konstanter werden.

Als Absteiger müssen sich Hellbear Smashers nach nur einer Saison wieder aus der höchsten Spielklasse verabschieden. Ihnen gelang kein einziger Sieg, jedoch konnten sie einzelne Partien gegen Secret und OG gewinnen und präsentierten sich für einen Aufsteiger besser, als es der Tabellenstand vermuten ließe.

Spannend wird es bei der Frage um den zweiten Absteiger. Tundra Esports, Brame und OG werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem Tiebreaker gegeneinander antreten, um einen von ihnen in die zweite Liga zu schicken. OG in Liga 2? Eigentlich unvorstellbar...

Deutsche Spieler so stark wie nie zuvor vertreten

Auffällig war diese Saison auch die hohe Anzahl deutscher Profis in Dota 2s höchster Spielklasse. Ganze sechs Spieler repräsentierten unser Land - nur Schweden war mit sieben Spielern noch prominenter vertreten. Durch den Abstieg von Hellbear Smashers müssen wir uns aber schon wieder von zwei Spielern verabschieden: Daniel "Stormstormer" Schoetzau und Erik "tOfu" Engel werden nächste Saison den direkten Wiederaufstieg anstreben.

Freuen dürfen wir uns über Maurice "KheZu" Gutmann, der mit Vikin.gg zurück in Liga 1 ist.