Fußball gehört zu Deutschland wie Sauerkraut oder das Oktoberfest. Die Dominanz der Deutschen in der Fußballsimulation FIFA 18 zeichnete sich beim ersten großen FIFA-Turnier des Jahres in Barcelona schon ab. Bereits im Vorfeld kündigte SPORT1-Experte Malte Hedderich einen deutschen Weltmeister an.

Auch im Nachgang zum Event zeigen sich die hiesigen Athleten in Bestform. Ein Szenekenner hat nun eine Auflistung veröffentlicht, laut der die Deutschen den wichtigsten FIFA-Onlinemodus im Februar bisher beherrschen.

Deutsche Dominanz

Laut dem Twitter-User Jesper "Pilm" Prang finden sich in der Weekend League insgesamt 28 deutsche Spieler, verteilt auf PlayStation 4 und Xbox One, unter den besten 64 Spielern. Auf Sonys Heimkonsole sind es 21 Spieler, auf der Xbox sind immerhin noch sieben deutsche Profis vertreten und stellen nach den Engländern die meisten Akteure. Die Top-64 qualifiziert sich jeweils für den nächsten FUT Champions Cup im April.

Eine Zuordnung zu den Nationen ist nicht so leicht, da im offiziellen Tableau des Spiels nur die Spitznamen der Akteure angeben sind und Daten wie Nationalität oder Vor- und Nachname fehlen.

Aber auch im Einzelnen mischen deutsche Protagonisten die Szene auf. So ist der Spieler Marvin "M4RV" Hintz von Bayer 04 Leverkusen in FIFA 18 auf der PlayStation 4 aktuell die Nummer eins der Welt. Aber auch auf der Xbox One findet sich mit David "DHoudek" Houdek ein deutscher Spieler in den Top 3. Sowohl "M4RV" als auch "DHoudek" haben im Laufe der Weekend League im Februar jeweils alle 40 Spiele an beiden Wochenenden gewonnen.

Die Weekend League selbst ist insofern wichtig, da sie als Qualifikations-Modus für die FIFA-WM fungiert.