Beim Draft Story Cup sind große Namen am Start. Dazu zählen der FIFA-Knirps Donovan "DHTekkz" Hunt (Sieger FUT Cup Barcelona 2018), Tim "TimLatka" Schwartmann vom FC Schalke 04, VfL Wolfsburgs Timo "TimoX" Siep und Benedikt "Salz0r" Saltzer aber auch die internationalen Vereinsprofis Jimmy 'YimmieHD' Donkers von Feyenoord und Dani "AFC Ajax Dani" Hagebeuk von Ajax.

Die Gruppen stehen fest

Erste Matches

In den ersten Partien am Freitag treffen unter anderem in der Gruppe A Salz0r und Cihan Yasarlar aufeinander. Auch Tim Latka von Schalke 04 muss sich erst einmal mit Stylo und DhTeKkz messen, bevor es für ihn im Turnier in die spannenden Phase geht.

Modus

Gespielt wird im Draft-Modus. Dabei bekommen die Spieler fünf zufällig ausgewählte FIFA-Karten für jede Position ihrer Elf vorgeschlagen, aus denen sie auswählen und kombinieren müssen. Damit kommen die Profis weg von ihrer angestammten Topelf aus der Weekend League oder anderen Turnieren. Insgesamt werden 10.000 US-Dollar Preisgeld ausgespielt.