Unter dem Namen Last-Chance-Qualifier bietet Entwickler EA Sports die letzte Möglichkeit für viele Gamer auf einen Startplatz für die Playoffs zur FIFA 18-Weltmeisterschaft (LIVE bei SPORT1). Von Freitag bis Montagmorgen können sich die FIFA-Spieler über die Weekend League im FUT Champions-Modus in die Weltrangliste spielen und so die letzte WM-Chance wahren.

FIFA 18: Was ist FUT?

40 Spiele an einem Wochenende

Die Weekend League ist prinzipiell offen für alle Spieler, die sich vorher über Vorturniere im Spiel dafür qualifizieren konnten. In der WL angekommen müssen ab Freitag 8 Uhr morgens bis zum Montagmorgen 40 Spiele absolviert werden. Ein Spiel kann bis zu 25 Minuten dauern. Für einen Platz unter den besten zehn dürfen sich die Zocker in der Regel keine Niederlage leisten, während es mit 37 Siegen in den Top 50 schon knapp werden kann.

Insgesamt werden so 16 Playoff-Slots auf der PlayStation und 23 auf der Xbox One an die jeweils besten Spieler aus aller Welt vergeben. Diese Verteilung sorgte für einige Kritik in der FIFA-Szene: Bei den großen FUT Champions Cups in Barcelona und Manchester mussten sich die Spieler über einen Monat qualifizieren, um sich dann vor Ort bei 128 Teilnehmern in die Top-8 zu spielen.

Großer Showdown in Amsterdam

Die restlichen Teilnehmer des WM-Vorturnieres wurden über offizielle Qualifier, wie die Virtuelle Bundesliga, die ESL Meisterschaft oder andere Events, gefunden. Parallel zum Last-Chance-Qualifier findet in der Schweiz zum Beispiel der Blick eSports Cup statt, wo ebenfalls je ein Startplatz für die Playoffs vergeben wird. Dort spielen unter anderem Marvin "M4RV" Hintz (Bayer 04), Timo "TimoX" Siep (VfL Wolfsburg) und Burhan "BNY" Yerli (Besiktas) mit.

Vom 28. Mai bis zum 3. Juni werden die Global Series Playoffs in Amsterdam entscheiden, wer die 32 Slots für den FIFA eWorld Cup (ebenfalls LIVE bei SPORT1) erhält. In der niederländischen Hauptstadt treten dann je Konsole 64 Spieler an, um die WM-Teilnehmer auszuspielen.