Das nächste FIFA-Event der Superlative steht an!

Einige der besten Spieler der Szene wetteifern nicht nur um wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft, auch ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar lässt so manche Herzen schneller schlagen.

Das Teilnehmerfeld in London ist breit gefächert: 64 Spieler aus mehr als 20 Ländern wetteifern um hohe Platzierungen. Auch deutsche Athleten sind mit von der Partie. Unter anderem tritt der gebürtige Münchner Philipp "Eisvogel" Schermer vom FC Schalke 04 in England an, wie auch Stuttgarts Erhan "DrErhano" Kayman.

Anzeige

Deutschlands Beste

Der Fokus dürfte aber insbesondere auch im Vorfeld zum FIFA 19 eNations Cup (LIVE bei SPORT1 und eSPORTS1 im TV) am kommenden Wochenende auf den Spielern des SV Werder Bremens liegen: Michael "MegaBit" Bittner und Mohammed "MoAuba" Harkous.

"Die Jungs sind auf jeden Fall heiß und wollen weiter auf der Euphoriewelle schwimmen, die nach dem Sieg der Meisterschaft der Virtuellen Bundesliga und der Nominierung für den DFB-Kader aufgekommen ist. Man darf sehr gespannt sein auf die Jungs!", so SPORT1-Experte Gordon Lesser.

Die Gewinner der Virtuellen Bundesliga möchten ihre Siegesserie auf der internationalen Bühne fortsetzen und möglicherweise nach der Trophäe in London greifen.

Ein Spieler, der hier jedoch ganz entschieden etwas dagegen haben wird, ist der derzeit beste FIFA-19-Spieler der Welt und gebürtige Engländer Donovan "F2Tekkz" Hunt. Obwohl der Brite den letzten FUT Champions Cup nicht gewinnen konnte, gilt er derzeit als die unangefochtene Nummer eins in der Welt des FIFA-eSports.

Britische Dominanz

Hunt führt die Weltrangliste der Xbox-Spieler mit insgesamt 9895 Punkten an, mehr als 6000 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Msdossary von Rogue, sowie etwas mehr als 3000 Punkte auf den PlayStation-4-Spitzenreiter Nicolas "Nicolas99FC" Villalba.

"Es ist nach wie vor verblüffend, wie gut F2Tekkz das Spiel beherrscht. Obwohl es ziemlich viele gute Spieler in FIFA 19 gibt, tat sich bislang niemand hervor, der das Spiel derart konstant beherrschte, wie es Nicolas tut. Auch, dass der amtierende ePremierLeague-Champion erst 17 Jahre alt ist, sorgt bei Szenekennern für Aufsehen. In Zukunft werden meines Erachtens nach weitere junge Spieler dominieren.", führt SPORT1-Experte Lesser an.

SPORT1 zeigt das FIFA-Event ab Freitag auf Deutschlands erstem 24/7 eSports-Sender, eSPORTS1 und Samstag sowie Sonntag ebenfalls auf SPORT1 im Free-TV. Als Kommentatoren im Einsatz sind SPORT1-Redakteur Hauke van Göns, SPORT1-Experte Gordon Lesser, Georg Raffelt von bPartGaming sowie Konni Winkler als Moderator.