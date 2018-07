Der SeatStory Cup ist gerade aufgrund seiner Präsentation bei den Fans und in der Szene sehr beliebt. Im Gegensatz zu typischen eSports-Veranstaltungen bietet das von TaKeTV ausgerichtete Turnier eine Wohnzimmer ähnliche Atmosphäre.

In den Krefelder Studios kam es auch in der neusten Ausgabe der Turnierreihe zu einem Who-is-who der besten Hearthstone-Spieler.

Am Ende konnte sich der englische Spieler George "BoarControl" Webb gegen den deutschen Spieler Kevin "Casie" Eberlein. Passend dazu wurde Casie bereits im Vorfeld zur Veranstaltung von SPORT1-Experte Thanh "iamThanh" Tran als möglicher Favorit und Finalkandidat gehandelt.

Gruppengegner im Finale

Bereits auf dem Weg ins Finale kreuzten sich die Wege der beiden Endrundenteilnehmer. BoarControl gewann Gruppe B souverän mit einem Spielstand von 2:0, während Casie mit 2:1 in Gruppe G Zweiter wurde. Anschließend wurden beide Finalisten in der zweiten Runde der gleichen Gruppe zugeordnet. Hier setzte sich Casie mit 2:0 vor BoarControl (2:1) durch.

Am Ende trafen die Altbekannten dann ein drittes Mal im Finale aufeinander. In diesem konnte der Engländer Thans Favoriten Casie mit 4:2 in die Schranken weisen und sich über den ersten Platz sowie 10.000 US-Dollar Preisgeld freuen.

Mit seinem Sieg beim SeatStory Cup XI gehört BoarControl nun zu einem besonderen Club. So reiht sich der Engländer neben den Spielern Xixo, Mitsuhide, Lifecoach, Spuerjj, Savjz und StrifeCro zu den Gewinnern eines SeatStory Cups ein. Lediglich der Norweger Orange konnte das Turnier zweimal gewinnen. Für Casie ist es zudem die erste Treppchenplatzierung bei der bekannten Turnierserie.

