Von Fatih Öztürk

Der Publisher bittet am 21. April (19:00 MESZ) seine Gäste wieder zu Tisch, wenn beim nächsten Inn-vitational am Wegekreuz 20 berühmte Persönlichkeiten aus der Szene antreten. Unterteilt in zwei Teams, die Feste Nordwacht und Camp Taurajo, wird dann um 100.000 USD taktiert und geblufft.

Mit dabei sind Profispieler wie Thijs und RDU von G2 Esports und Content Creator wie die allseits beliebten Kripparian und Trump (nein, nicht verwandt). Die Spieler bauen fürs Event ihre Standarddecks mit mindestens 10 Karten aus "Geschmiedet im Brachland". Dann treten sie im BO3 gegen Konkurrenten aus dem anderen Team an und sammeln jeweils einen Teampunkt per gewonnenem Spiel. Ein eindeutiger 2:0-Sieg bringt sogar drei Zähler.

Die nächste Phase des Einladungsevents wird von Blizzard "Brachland Blitz" genannt. Hier geht es in ein Best of Five, bei dem alle Spieler "Nozdormu der Ewige" im Deck haben müssen. Das führt laut Ingame Regeln dazu, dass alle Spielzüge nur 15 Sekunden dauern. Auch hier werden erneut Teampunkte für Rundensiege vergeben, während ein klares 3:0 jedoch 5 Zähler bringt.

Inspiriert vom Hearthstone-Schlüsselwort „Raserei“ gibt es in dieser Phase sogar 2 Punkte für Spieler, die hier ihr erstmals ein Spiel verlieren. Klingt kompliziert, ist es auch.

Verfolgen könnt ihr die Action auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen Twitch.tv/PlayHearthstone und YouTube.com/Hearthstone.