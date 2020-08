Von Null auf Hundert ist nicht aussagekräftig genug, um den Summer Split von Schalke 04 in der LEC zusammenzufassen. Mit einer Hypothek von zehn Niederlagen und nur einem Sieg starteten die Knappen den umjubelten Miracle Run und zogen ihn bis zum Ende durch.

Die letzte Hürde

Dabei ist das Ende noch gar nicht erreicht. Mit mittlerweile zehn Erfolgen am Stück gehört Königsblau zu den stärksten Teams der Liga und wird auch von Fnatic's Rekkles mehr als nur respektiert.

Nun wartet mit den MAD Lions eines der Top-Roster des gesamten Jahres. Im Frühling erreichten die jungen Wilden den dritten Platz hinter G2 und Fnatic, den regulären Summer Split beendeten Humanoid und Co. auf dem zweiten Rang hinter Rogue. Wunder oder Wahnsinn - was setzt sich am Ende durch?

Schalke gewinnt, weil..

..der aktuelle Lauf kaum aufzuhalten scheint. Mit jedem Game wurden Gilius und seine Mitstreiter selbstbewusster, die Fehler schrumpften auf ein absolutes Minimum. Gegen SK Gaming machten die Knappen deutlich, wer Herr im Rift ist und demontierten ihre Kontrahenten derart dominant, dass von der LEC selbst schon Taktik hinter dem Verlauf der Saison "vermutet" wurde.

Dabei ist es nicht nur Jungler Gilius, der mit seinem Willen auf das gesamte Team abgefärbt zu haben scheint. Alle Mitglieder spielen ihr vielleicht bestes League of Legends - darunter auch Felix "Abedagge" Braun, der in der Series gegen SK in der Midlane ein regelrechtes Feuerwerk abbrannte.

Wer soll dieses Schalke aufhalten?

MAD Lions gewinnen, weil..

..sie nicht nur einen soliden Split gespielt haben, sondern auch auf Wiedergutmachung aus sind. Im Frühling war Platz 3 ein tolles Ergebnis, aber Steigerung soll her. Nach der herben Pleite gegen G2 Esports fordern die Spieler von sich selbst eine Reaktion und wollen über das Losers' Bracket ihre Fahrkarte zu den Worlds lösen.

Auch hier spielt die Geschlossenheit des Teams eine entscheidende Rolle. Norman "Kaiser" Kaiser kann von der Support-Position aus jedes Spiel tragen, braucht dafür aber auch hellwache Kollegen.

Am Ende liegt die Wahrheit immer noch im Rift. Heute Abend entscheidet sich, welches Team zusammen mit Rogue, G2 und Fnatic zu den Worlds 2020 nach Shanghai darf.