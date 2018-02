Veränderungen und Verbesserung gehören in die Entwicklung von jedem Videospiel. Im eSports können Updates aber für gravierende Eingriffe in den gewohnten Spielstil sorgen. Gerade in FIFA 18 wurde das jüngste Update heiß von der Szene diskutiert und vor allem kritisiert.

Auch im Fantasy-Shooter Overwatch sind Neuerungen nicht selten. Aktuell testet der Spieleentwickler Blizzard aber einige Ansätze, die in der Szene kontrovers diskutiert werden. Unter anderem soll ein kaum beachteter Charakter im Spiel plötzlich sehr stark verbessert werden. Aus diesem Grund kündigten bereits die ersten Gamer an, nie wieder die Maus in die Hand zu nehmen, wenn der Patch offiziell herauskommt.

Die Verantwortlichen probieren alle Ideen zunächst auf den eigenen Testservern, ohne dass die große Masse es mitkriegt. Doch schon diese Tests reichten aus, um heftige Diskussionen anzuregen. In den Szene-eigenen Foren drohen Fans das Spiel zu verlassen, wenn die Updates umgesetzt werden.

Streitpunkt ist die Gesamtstärke von "Sombra". Beim Blick auf die vergangenen sechs Monate entschieden sich die geringste Zahl der weltweiten Spieler für diesen Charakter. Nun soll dem entgegengewirkt werden, indem die Fähigkeiten komplett verstärkt werden.

Experten erwarten spielerischen Umschwung

Die Deutsche OW-Szenegröße Sascha "HighscoreHeroes" Wegner erklärt auf SPORT1-Anfrage: "Sie wird dadurch quasi zum Multifunktionswerkzeug gegen eine Vielzahl an Helden. Sie kann nicht mehr ignoriert werden." Dabei merkte er aber auch an, dass sie spielerisch sehr anspruchsvoll ist.

Für seinen Kollegen Angelo "aSmoogl" Bülow sind die Updates ein mächtiger Schritt: "Sombra ist derzeit einer der unbeliebtesten Helden in Overwatch, doch das wird sich jetzt ändern. Ob wir sie bald in der Overwatch-Liga oder generell im Wettkampf-Bereich sehen werden? Ich hoffe es! Wenn der Patch so auf den richtigen Servern übertragen wird, stehen die Chancen meiner Meinung nach gut."

Beim Titel Overwatch wird sechs gegen sechs gespielt, wo jeder Gamer einen anderen Charakter mit verschiedenen Spezialfähigkeiten auswählen kann. Insgesamt stehen 26 "Helden" zur Verfügung.