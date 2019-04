Das Ende der GOATS-Meta in Overwatch

Was haben Goats — also "Ziegen" — mit Overwatch zu tun? In der zweiten Season der Open Division 2018 gab sich ein Nordamerikanisches Team so.

Damals spielte die Mannschaft erstmals die von da an in der ganzen Community als "Goats" bekannte Team-Komposition.

Das Erfolgsrezept für beinahe jeder Situation

Die Team-Komposition beschreibt die spezielle Zusammenstellung von sechs Helden eines Teams — Und das sind im Fall von Goats immer dieselben drei Tanks und drei Supports: Reinhardt, Zarya, D.Va, Lucio, Brigitte und Zenyatta.

Seit einem Jahr definiert diese Art der Teamzusammenstellung die aktuelle Meta bzw. das Meta-Gameplay.

Selbst die Profis in der Overwatch League griffen regelmäßig auf diese Taktik zurück, teilweise sehr zum Bedauern der Fans, die sich etwas mehr Abwechslung wünschen würden.

Ex-Soldat bringt neuen Schwung in die Meta

Zumindest macht die Veröffentlichung eines neuen Helden, Baptiste, hoffnung auf ein wenig frischen Wind..

Während die Heldin Brigitte vor allem für direkte Konfrontationen aus nächster Nähe geeignet ist, besitzt Baptiste das Potential Kämpfe auf Entfernung auszutragen. Vorallem seine Fähigkeit, ein Unsterblichkeitsfeld zu erschaffen, bietet die Möglichkeit neue oder auch alte Strategien einzusetzen.

Infolgedessen erlebten die OWL-Zuschauer an den letzten beiden Spieltagen Helden wie Widowmaker, Sombra, Pharah und Genji in Aktion.

Ob Baptiste es auf Dauer schafft die Meta zu verändern, oder sein Einsatz einfach nur eine weitere von vielen Goats-Variationen darstellt, wird sich erst mit der Zeit feststellen.