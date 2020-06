Mit reichlich Verspätung hat Blizzard den offiziellen MVP-Skin für Jay "sinatraa" Won angekündigt. Zwar hatte der Flex DPS Spieler auf ganzer Linie überzeugt, mittlerweile jedoch hat er seinen Job an den Nagel gehängt und wechselte zu einem gänzlich anderen Titel.

Zarya verewigt sinatraa

Ende April verkündete der Starspieler, dass er seine Karriere in Overwatch für einen Anlauf in Valorant beenden würde. Von den Shock ging es für ihn zu den Sentinels, der Heimat des Fortnite-Weltmeisters Bugha.

Seine Fans dürfen sich nun aber ab sofort "in Schale werfen". Der Alien Zarya Skin soll eine Würdigung des Chatverlaufs sein. Dort haben Zuschauer sehr häufig Alien-Emotes für sinatraa gepostet.

"Als wir uns initial dazu entschieden hatten, einen Alien im Anzug zu erschaffen, wussten wir, dass es ein wenig albern sein würde. Also lag der Fokus darauf, sie so cool wie möglich aussehen zu lassen und nicht generisch, wie manche dachten", erklärte Senior Concept Artist David Kang auf der Overwatch League Website.

Sinatraa selbst bekam den Skin schon vor einigen Wochen präsentiert und war begeistert.

"Die Augen sind wirklich verrückt", sagte er in Bezug auf das schaurig-coole seitliche Blinzeln Zaryas. "Es ist Wahnsinn, dass sie Zarya zu dem Alien gemacht haben, das ich wollte, aber auch den von mir gewünschten Anzug behalten haben und es so gut aussieht. In meinem Kopf klang es so albern, aber irgendwie haben sie es gut hinbekommen."

Die Community ließ sich auf Twitter über den Skin aus. Hauptgrund scheint auch der Umstand von sinatraas Rückzug aus der OWL zu sein. Das Design kam bei anderen aber auch gut an. Der Skin besticht durch aufwendige Animationen und Lila-Neon-Partikel am Rücken und der Kanone.

Fleißige Zuschauer vor

Und wie bekommt ihr den Skin? Es gibt für Alien Zarya keinerlei Missionen oder Meilensteine. Ihr müsst lediglich fleißige Zuschauer der Overwatch League sein oder etwas Geld in die Hand nehmen. Für 200 League Tokens gehört die außerirdische Anzugträgerin euch.

Das Outfit ist bis zum 30. Juni verfügbar, also habt ihr noch die Gelegenheit über Streams der Overwatch League Tokens zu verdienen. Vergesst zuvor aber nicht, eure Accounts zu verknüpfen.