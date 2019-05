Die Favoriten auf den Titel beim VBL Grand Final haben die Vorrunde überstanden - überzeugen konnte dabei vor allem Nationalspieler Mohammed "MoAuba" Harkous an der PS4. Der FIFA-Profi von Werder Bremen gewann vier seiner fünf Spiele am Samstag und zog als Gruppenerster ins Viertelfinale ein.

Eine bessere Bilanz hatte nur Yannic "Yannic0109" Bederke (Xbox One) vom FC Augsburg mit vier Siegen und einem Remis.

Mehr Probleme hatte dagegen Harkous' Vereinskollege Michael "MegaBit" Bittner, der den Umweg über die Zwischenrunde nehmen musste. Der Weltranglistenvierte an der Xbox One war in seiner Gruppe nach zwei Unentschieden und einer Niederlage nur Vierter geworden. Im entscheidenden Spiel setzte sich Bittner jedoch gegen Maik "Sn0wGoogles" Kubitzki (Eintracht Frankfurt) mit 2:1 und 3:2 durch.

Sieger bekommt 25.000 Euro

Die K.o.-Runde am Sonntag am Berliner Westhafen wird konsolenintern jeweils mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die zwei Konsolen-Champions treten anschließend im plattformübergreifenden Grand Final gegeneinander an. Das zweitägige VBL Grand Final ist das Finalturnier der virtuellen Bundesliga.

Es bildet den Abschluss der VBL-Saison 2018/19 und das Ende der insgesamt siebten Spielzeit.

Es geht um insgesamt 45.000 Euro Preisgeld, von denen der Sieger alleine 25.000 Euro erhält. Der unterlegene Finalist bekommt 10.000 Euro, jeweils 5000 Euro kassieren der dritte und vierte Platz. Darüber hinaus können wichtige Punkte für die Weltrangliste gesammelt werden.