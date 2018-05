Anzeige

Abstieg von Eintracht Braunschweig in 3.Liga nach Pleite in Kiel besiegelt Klatsche! Braunschweig steigt ab / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Ein gelbes Trauermeer: Eintracht Braunschweig steigt in die 3. Liga ab © imago

Kiel - Eintracht Braunschweig steigt aus der 2. Bundesliga ab. Die Niedersachsen gehen am letzten Spieltag in Kiel unter und müssen in die 3. Liga.