2. Bundesliga: Paderborn - Bielefeld, Aue - Jahn LIVE im TV, Stream & Ticker

In der 2. Bundesliga kommt es am Freitagabend unter anderem zum Ostwestfalen-Derby zwischen dem SC Paderborn und Arminia Bielefeld. In der zweiten Partie des Tages trifft Erzgebirge Aue auf Jahn Regensburg.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge konnte Paderborn beim 5:1-Sieg in Heidenheim zuletzt den Negativtrend stoppen - nun sollen im Derby erneut drei Punkte her. Denn bei einem Sieg könnte der Tabellensiebte mit Union Berlin auf Rang drei gleichziehen. (2. Bundesliga: SC Paderborn - Arminia Bielefeld ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Möglich machen soll dies vor allem die starke Offensive Paderborns. Nur der 1. FC Köln (35) erzielte in dieser Saison mehr Tore als Paderborn (31). Allein in den letzten beiden Partien erzielten die Paderborner neun Treffer. (SERVICE: Spielplan der 2. Bundesliga)

Bielefeld will im Derby Krise beenden

Von so einer Offensive kann man in Bielefeld nur träumen. Gerade einmal 16 Treffer gelangen in 14 Partien. Da auch defensiv nicht alles rund läuft, konnten die Arminen in den vergangenen sieben Partien nur einen Punkt holen.

Nach einem gutem Start in die Saison sind die Bielefelder deshalb immer weiter nach hinten gerutscht und inzwischen nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Das Derby kommt für DSC-Trainer Jeff Saibene und sein Team daher genau zur rechten Zeit, um mit einem Sieg die Fans wieder auf die eigene Seite zu ziehen. Denn sollte auch dieses Spiel verloren gehen, wird die Zukunft von Saibene in Bielefeld mehr denn je in Frage gestellt werden.

Aue trifft auf formstarke Regensburger

Nur einen Punkt vor Bielefeld liegt Erzgebirge Aue. Die Veilchen sind nach drei Niederlagen in Folge ebenfalls im Abstiegskampf der 2. Bundesliga angekommen. (2. Bundesliga: Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Mit Jahn Regensburg wartet nun auch noch ausgerechnet eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Seit neun Spielen hat der Jahn nicht mehr verloren - und der Tabellenachte wird sicher alles daran setzen, um diese Serie weiter auszubauen.

In der ersten Halbzeit werden die Auer zudem voraussichtlich auf die Unterstützung der eigenen Anhänger verzichten müssen, da diese 45 Minuten lang schweigen wollen, um gegen die DFL zu protestieren.

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1